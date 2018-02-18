Гололедица сохранится 19 февраля на дорогах Беларуси

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гололедица сохранится 19 февраля на отдельных участках дорог Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-западный слабый.

Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов мороза, днем будет от минус 5 до плюс 1 градуса.-0-

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