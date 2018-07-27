27 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские медики доставили в Беларусь двух пострадавших при ДТП в Украине, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Михаил Змушко.

Этой ночью реанимобиль доставил в Гомельскую областную клиническую больницу двух пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Украине. Они были госпитализированы. Состояние пациентов стабильное.

Ранее девять пострадавших в аварии в Николаевской области также транспортировали в Гомель. Медицинская помощь им оказана в полном объеме.

В Украине, в Николаевской областной больнице, в реанимации остается один пострадавший. "Состояние его тяжелое. Из-за этого в настоящее время транспортировка пациента противопоказана", - сказал Михаил Змушко.

Как сообщалось, 20 июля около пяти утра произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen, который двигался по маршруту Одесса-Гомель (с белорусской регистрацией), и грузовика - по предварительным данным, он стоял с правой стороны проезжей части. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, 12 человек попали в больницу. Водитель фуры, в которую врезалась маршрутка, был задержан, а после помещен под домашний арест. Начато уголовное производство по ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).-0-