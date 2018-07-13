Горящих путевок на белорусском рынке стало меньше

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусском туристическом рынке стало меньше горящих путевок. Об этом сказали корреспонденту БЕЛТА представители турбизнеса.

Горящие туры с вылетом из Беларуси сейчас встречаются редко - это связано с высоким сезоном и спросом на путевки, констатируют представители туркомпаний. В тех случаях, когда незадолго до вылета остаются непроданные места, туркомпаниям нужно минимизировать свои издержки - тогда путевку реализовывают с минимальной маржой или даже уходят в небольшой минус.

Директор компании "Вояжтур" Евгений Сазыкин считает, что в августе горящих предложений будет немного, поскольку полетная программа оптимизирована с учетом востребованности конкретных направлений. "Горящий тур - мечта клиента, но для туркомпании это выглядит не так радужно по экономическим причинам. Тем, кто успел такую путевку купить, повезло, предпосылок, что сейчас будет появляться больше дешевых горящих туров, пока нет", - рассказал глава компании.

По массовым направлениям, например, в Турцию, горящих предложений из Минска сейчас практически нет. "Полетная программа из Беларуси не такая широкая, а желающих отдохнуть летом много", - отметили в туркомпании TravelHouse. Тем не менее, периодически встречаются горящие туры в Испанию, Черногорию, Болгарию, Албанию. Например, в Испанию можно было купить горящий тур на двоих с вылетом из Минска за 1 тыс. евро (неделя отдыха с перелетом, трансфером, питанием "полупансион").

Горящих предложений с вылетом из Киева и Москвы больше, поскольку там больше компаний и конкуренция выше. "Там в день вылетает больше самолетов на отдых, чем у нас, соответственно, выше вероятность, что на каком-то из них окажется свободное место", - констатируют представители турбизнеса.

В то же время в TravelHouse отметили, что по горящему туру сложно отдохнуть в отелях топ-уровня с известными именами. "По горящему туру их купить практически невозможно. Их бронируют заранее, у них есть свой турист, который ездит туда постоянно, потому что там хороший сервис. Единственная возможность их купить по хорошей цене - это раннее бронирование, когда они дают скидки до 60%", - говорят в компании.

Директор Республиканского союза туристических организаций Валентин Цехмейстер также отмечает, что белорусы стали отдавать предпочтение раннему бронированию, т.е. заранее планируют свой отдых. "Горящие туры на рынке по-прежнему присутствуют на нашем рынке, их никто не отменял, но, конечно, не в большом количестве. Они рассчитаны на людей, которые, можно сказать, сидят на чемоданах и готовы куда-то поехать, но в высокий сезон все места на бортах, как правило, заняты", - сказал директор РСТО.

Например, туристы могут сначала оплатить проживание в Болгарии, а позже пытаться купить горящий перелет у турфирмы - при такой схеме отдых может быть дешевле, чем пакетный тур. Однако эта схема не рассчитана на массового туриста, так на отдых отправляются немногие, поскольку сложно предсказать, удастся ли подобрать перелет в нужные даты (особенно это касается семейного отдыха с детьми).-0-