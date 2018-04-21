21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать дистанцию в условиях сильного ветра, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ МВД.

"В непростых погодных условиях водителям необходимо быть бдительнее, особенно при совершении маневров. Дорожная ситуация зачастую становится непредсказуемой, что может привести к дорожно-транспортным происшествиям", - отметили в Госавтоинспекции.

Так, очевидцы сообщают о "песчаной буре" на участке автодороге М1 (Брест - Минск - граница России). В дежурной службе отметили, что информации о серьезных авариях в связи с ветром не поступало. Вместе с тем имел место факт, когда водитель легкового автомобиля, следовавшего за фурой, не успел вслед за ней вовремя притормозить, в результате чего произошло столкновение. Один человек пострадал.

Как сообщалось, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.-0-