20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция проведет в выходные массированную отработку автодороги Р43 граница России (Звенчатка) - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД.
Госавтоинспекция уделит повышенное внимание пресечению грубых нарушений ПДД, своевременному выявлению нетрезвых водителей и бесправников. Также инспекторы проверят, как водители перевозят детей, используют ли для этого специальные удерживающие устройства. Под усиленным контролем будет соблюдение ПДД пешеходами и велосипедистами. Будет применяться гласный, негласный и смешанный контроль.
"В связи с увеличением интенсивности дорожного движения на загородных дорогах, а также прогнозируемыми нестабильными погодными условиями, настоятельно рекомендуем водителям быть предельно внимательными в плотном транспортном потоке. Также необходимо выбирать безопасную скорость движения с учетом конкретной ситуации, отказаться от необдуманных перестроений, обгонов, опережений и резких торможений, быть взаимовежливыми. Дети должны перевозиться безопасно, а все сидящие в авто должны быть пристегнуты", - подчеркнула старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Анна Банадык.
Пешеходам и велосипедистам рекомендуется проявлять повышенное внимание на дорогах и вблизи них, а в темное время суток обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.-0-
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