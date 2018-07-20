20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция проведет в выходные массированную отработку автодороги Р43 граница России (Звенчатка) - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД.

Госавтоинспекция уделит повышенное внимание пресечению грубых нарушений ПДД, своевременному выявлению нетрезвых водителей и бесправников. Также инспекторы проверят, как водители перевозят детей, используют ли для этого специальные удерживающие устройства. Под усиленным контролем будет соблюдение ПДД пешеходами и велосипедистами. Будет применяться гласный, негласный и смешанный контроль.

"В связи с увеличением интенсивности дорожного движения на загородных дорогах, а также прогнозируемыми нестабильными погодными условиями, настоятельно рекомендуем водителям быть предельно внимательными в плотном транспортном потоке. Также необходимо выбирать безопасную скорость движения с учетом конкретной ситуации, отказаться от необдуманных перестроений, обгонов, опережений и резких торможений, быть взаимовежливыми. Дети должны перевозиться безопасно, а все сидящие в авто должны быть пристегнуты", - подчеркнула старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Анна Банадык.

Пешеходам и велосипедистам рекомендуется проявлять повышенное внимание на дорогах и вблизи них, а в темное время суток обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.-0-