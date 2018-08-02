Госавтоинспекция проверила более 43 тыс. единиц сельскохозяйственной техники

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ проверила более 43 тыс. единиц сельскохозяйственной техники. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил старший инспектор по особым поручениям отдела организации межведомственного взаимодействия и пропаганды безопасности дорожного движения УГАИ МВД Станислав Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

Станислав Соловей подчеркнул, что во время уборочной кампании сотрудники ГАИ особое внимание уделяют сельскохозяйственной технике, тем случаям, когда она двигается по дорогам общего пользования. "В целом на сегодня проверены 1253 организации, а также практически вся техника, которая задействована в уборочной кампании - это более 43,2 тыс. единиц - туда входят автомобили, комбайны, тракторы", - сказал он.

Представитель Госавтоинспекции рассказал и о выявленных нарушениях. "В 724 случаях в технике отсутствовали элементы, влияющие на безопасность при эксплуатации. Кроме того, выявлено почти 3,9 тыс. единиц, которые не прошли гостехосмотр. Проведено 1,4 тыс. проверок предрейсового, межрейсового и послерейсового контроля водителей, - рассказал Станислав Соловей. - Руководителям предприятий АПК для устранения недостатков выдано 693 предписания. Из них 44 - за разукомлектование техники, а за непройденный гостехосмотр - 398. При рейсовом контроле водителей обнаружено 149 нарушений, 102 - допуск к управлению водителей без соответствующих прав".

Привлекались к административной ответственности за невыполнение предписаний работники АПК 98 раз, за допуск к управлению в состоянии опьянения - в 19 случаях. Зафиксированы 48 случаев управления в нетрезвом виде, 347 случаев управления без техосмотра, а 71 работник находился за рулем без прав.

С участием техники АПК с начала года было совершено 13 ДТП, в 12 случаях - по вине водителей этой техники.-0-