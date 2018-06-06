Госдума ратифицировала соглашение об обучении в российских заграншколах детей белорусских дипломатов

6 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Госдума России сегодня на пленарном заседании ратифицировала белорусско-российское соглашение об обучении в российских заграншколах детей сотрудников дипломатических представительств Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Соглашение было подписано 15 августа 2017 года. Оно дает право на бесплатное обучение в школах загранучреждений МИД России детей сотрудников белорусских представительств.

Как отметил, представляя документ, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, соглашение было подписано с целью сохранения и развития сложившихся в рамках Союзного государства между Россией и Беларусью отношений в сфере образования, а также укрепления и расширения общего гуманитарного пространства Союзного государства.

По словам замглавы МИД РФ, соглашение может коснуться примерно 100 белорусских детей, которые должны ежегодно проходить обучение в заграншколах в 35 странах.-0-