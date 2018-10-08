Госинспекторы труда провели с начала года около 60 внеплановых проверок на основе чек-листов

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С использованием чек-листов в Беларуси с начала года проведено около 60 проверок в сфере охраны труда с выдачей предписаний. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Игорь Старовойтов на онлайн-конференции "Практическое применение законодательства об охране труда" на сайтах БЕЛТА и Министерства труда и социальной защиты.

"Государственными инспекторами труда департамента проведено 58 внеплановых проверок с использованием контрольных списков вопросов (чек-листов), предписано к устранению 124 нарушения законодательства о труде и об охране труда. По предложениям госинспекторов работодатели добровольно приостановили работу 12 станков, машин и единиц производственного оборудования", - рассказал Игорь Старовойтов.

По заявлениям проверяемых субъектов проведено свыше 970 обследований, в результате которых рекомендовано устранить более 17,6 тыс. нарушений законодательства о труде и об охране труда (последние преобладали). Кроме того, госинспекторы предложили запретить эксплуатацию 35 цехов (производственных участков) и более 580 станков, машин, единиц производственного оборудования, опасных для жизни и здоровья работников. Субъекты хозяйствования рассмотрели эти предложения и согласились с целесообразностью приостановок. "Также при проведении с согласия субъектов хозяйствования 842 мониторингов рекомендовано к устранению свыше 16 тыс. нарушений законодательства об охране труда", - добавил Игорь Старовойтов.

Всего за нарушения привлечены к административной ответственности в виде штрафа около 1,87 тыс. уполномоченных должностных лиц на сумму Br242,1 тыс. и более 960 нанимателей на сумму Br236,4 тыс. А за неисполнение (ненадлежащее или несвоевременное исполнение) предписания либо неинформирование в установленный срок об исполнении такого требования составлено и направлено в суды 44 протокола об административном правонарушении.-0-

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