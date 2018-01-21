Госинспекция охраны животного и растительного мира запустит приложение для сообщений о нарушениях

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госинспекция охраны животного и растительного мира запустит мобильное приложение для сообщений о нарушениях. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси Сергей Новиков, сообщает БЕЛТА.

Для разработки мобильного приложения Госинспекция привлекала специалистов. "При виде правонарушений пользователь сможет зафиксировать их и отправить нашей дежурной службе. Соответственно дежурная служба будет оперативно реагировать и передавать данные инспекторам на местах", - сказал глава ведомства. Запустить приложение планируется в ближайшее время. Оно будет работать на операционной системе Android, в последствии и на других ОС.

Также Сергей Новиков упомянул об еще одном инициированном Госинспекцией новшестве - электронном учете древесины. "Вся суть его и смысл построены на том, чтобы можно было отследить движение древесины от момента, когда она срублена, и до потребителя, чтобы контроль был изначально машинный и чтобы инспектор потом мог проверить на компьютере законность перемещения древесины, - рассказал он. - Увидев сообщение в виде, например, электронной накладной, инспектор мог бы выехать и проверить насколько законно осуществляется вырубка. Машина не сможет принимать неверные данные либо то, что не согласуется с законодательством". Начальник Госинспекции отметил, что уже практически закончена работа по оцифровке лесного фонда.

Говоря об итогах работы Госинспекции за 15 лет, Сергей Новиков подчеркнул, что белорусы совсем по-другому стали относиться к природе. "Правосознание значительно выросло. И абсолютно уверенно можно сказать, что тенденция к уменьшению правонарушений - она ежегодная", - сказал глава ведомства.-0-