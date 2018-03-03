Госкомимущество утвердило критерии оценки степени риска при проведении выборочной проверки

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госкомимущество утвердило критерии оценки степени риска для отбора субъектов при проведении выборочной проверки. Такая информация размещена на сайте комитета, сообщает БЕЛТА.

Утвержденные критерии применяются для отбора проверяемых субъектов при проведении выборочной проверки в сферах контроля (надзора) Государственного комитета по имуществу и его территориальных органов, определенных перечнем контролирующих (надзорных) органов, уполномоченных проводить проверки, и сфер их контрольной (надзорной) деятельности, утвержденным указом №510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь" от 16 октября 2009 года.

Приказом Госкомимущества установлено, что выявление риска и перечень субъектов с риском определяются по каждой сфере контроля (надзора) комитета.

Руководители областных и Минского городского территориальных фондов государственного имущества при отборе субъектов по территориальному признаку в сфере контроля за соблюдением законодательства по вопросам использования и распоряжения государственным имуществом для включения их в планы выборочных проверок должны руководствоваться утвержденными приказом Госкомимущества критериями оценки степени риска в данной сфере.

Более подробная информация размещена на сайте Госкомимущества.-0-