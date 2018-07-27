Госкомитет судэкспертиз планирует проводить видеотехнические исследования

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет судебных экспертиз (ГКСЭ) планирует проводить видеотехнические экспертизы, сообщила БЕЛТА официальный представитель ГКСЭ Анна Жданова.

В задачи экспертов будет входить исследование видеозаписи на установление признаков видеомонтажа. В ходе визуального анализа специалисты оценят естественность композиции, пропорциональность частей и др.

Рассматривается вопрос о проведении нового подвида судебной технической экспертизы документов. Он будет касаться определения давности выполнения реквизитов в документах. Сейчас начаты подготовительные мероприятия по внедрению этих исследований.

Недавно в Государственном комитете судебных экспертиз начали проводить лингвистические и культурологические экспертизы.

Итоги деятельности ГКСЭ за первое полугодие подвели в Минске на заседании коллегии ведомства. За это время сотрудники комитета приняли участие в более 35 тыс. осмотров мест происшествий. Провели более 140 тыс. экспертиз. С использованием криминалистических учетов установлено более 10 тыс. совпадений, информация о которых применяется при раскрытии и расследовании преступлений.-0-