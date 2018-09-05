Госорганы в Беларуси перешли на межведомственное электронное взаимодействие - Анфимов

5 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Беларуси осуществлен переход на межведомственное электронное взаимодействие госорганов. Об этом сообщил председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов сегодня в Москве на сессии Совета высших органов финансового контроля государств - участников СНГ, которая была посвящена роли информационных технологий в развитии и повышении эффективности госуправления, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси осуществлен переход на межведомственное электронное взаимодействие госорганов и подчиненных им организаций с использованием электронного формата предоставления документов", - сказал Леонид Анфимов.

Он отметил, что в Беларуси проводится работа по внедрению информационных систем, позволяющих совершать гражданам административные процедуры в электронном виде, начиная от дистанционной подачи заявлений и идентификации граждан, заканчивая получением результатов в виде электронного документа.

"Безусловно, внедрение новых информационных технологий является одним из важнейших факторов повышения эффективности деятельности высших органов финансового контроля, - констатировал руководитель КГК. - Поэтому информационное обеспечение деятельности Комитета госконтроля непрерывно развивается и совершенствуется".

Условно эту работу он разделил на несколько блоков. Первый из них - это использование полномочий КГК, предоставленных ему действующим законодательством, по безвозмездному получению или предоставлению доступа к любым информационным системам государственных органов и иных организаций. В качестве примера Леонид Анфимов привел сайт по государственным закупкам в Беларуси, где размещены сведения о потребностях и непосредственных закупках (документы заказчиков, предложения участников, решения комиссий заказчиков, информация о договорах и их исполнении). Комитет госконтроля имеет полный доступ к этому информационному ресурсу, а полученная таким образом информация используется при планировании и проведении контрольно-аналитических мероприятий.

Второй блок - это информационные ресурсы, позволяющие обрабатывать поступающую информацию, исходя из требований работников Комитета госконтроля. В их числе - автоматизированные системы "Бюджетный контроль", "Валютный контроль", "Контроль внешнеэкономической деятельности". "Информационная система "Контроль за обращениями акций" позволяет выявлять случаи массовой скупки акций по заниженной стоимости, изменения уставного фонда предприятий, иные случаи возможного манипулирования пакетами акций, если это идет вразрез действующему законодательству, или может нанести ущерб интересам государства или другим акционерам", - рассказал Леонид Анфимов.

Третьим блоком он назвал информационные системы, помогающие Комитету госконтроля решать поставленные перед ним задачи.

"Одной из основных функций комитета является контроль за выполнением поручений главы государства, - подчеркнул председатель КГК. - Весь массив данных содержится и обрабатывается в Единой информационной системе контроля за выполнением поручений Президента Республики Беларусь. К ней подключены все республиканские и местные органы власти и управления. Система обеспечивает постановку на учет поручений главы государства, отслеживание и контроль за ходом их исполнения".

Леонид Анфимов добавил, что Комитет госконтроля осуществляет координацию проводимых контролирующими и надзорными органами проверок. Кроме того, комитет модернизирует собственную информационную систему "Контрольная деятельность". "В ней мы постарались учесть и опыт коллег высших органов финансового контроля стран СНГ, создавая такую программно-техническую инфраструктуру, которая позволит автоматизировать процесс планирования работы, назначения, отслеживания, сопровождения, оформления и контроля результатов проведенных контрольно-аналитических мероприятий", - сказал он.-0-