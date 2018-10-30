Госпогранкомитет информирует о работе пунктов пропуска на границе с Литвой 1-2 ноября

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет опубликовал график работы пунктов упрощенного пропуска на белорусско-литовской границе в День всех святых и День поминовения усопших. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

На границе с Литвой работают пункты упрощенного пропуска "Видзы" в Браславском районе - круглосуточно, "Дотишки" (Вороновский район) - с 10.00 до 19.00 и "Поречье" (Гродненский район) - с 09.00 до 19.00, "Петюлевцы" (Щучинский район) - по пятницам, субботам и воскресеньям с 12.00 до 17.00.

Пункт упрощенного пропуска "Кемелишки" в Островецком районе будет открыт 1 и 2 ноября с 10.00 до 17.00, "Лынтупы" (Поставский район) - только 1 ноября с 9.00 до 20.00. Перейти границу через пункт пропуска "Пицкуны" в Ивьевском районе 1 и 2 ноября можно будет с 12.00 до 17.00, а через "Геранены" в те же дни с 11.00 до 17.00. Также 1 и 2 ноября будет работать погранпереход "Петюлевцы" в Щучинском районе.

В пунктах упрощенного пропуска пересечение границы разрешено только гражданам, постоянно проживающим на приграничной территории. При этом разрешается перемещать товары и вещи для личного пользования, предусмотренные перечнем. Государственную границу можно пересекать пешком, на велосипедах и личных авто. При себе необходимо иметь паспорт с визой сопредельного государства и документ, подтверждающий постоянное проживание на приграничной территории. При следовании автотранспорта требуется предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства, а также договор страхования "Зеленая карта".

Дополнительную информацию по вопросам пересечения государственной границы можно получить по телефону горячей линии Госпогранкомитета (017) 216-26-12 (круглосуточно).-0-