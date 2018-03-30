Госпогранкомитет опубликовал график работы пунктов упрощенного пропуска на Пасху

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет опубликовал график работы пунктов упрощенного пропуска на государственной границе Беларуси в период празднования Пасхи по календарю католической конфессии. Информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Так, на границе с Литвой ежедневно круглосуточно будет работать пункт пропуска "Видзы" (Твярячюс). Пункт упрощенного пропуска "Кемелишки" (Приенай) открыт 1 и 2 апреля с 9.00 до 16.00, "Мольдевичи" (Адутишкис) - 1 апреля с 8.00 до 20.00, "Лынтупы" (Папялякис) - 2 апреля с 8.00 до 20.00.

Погранпереход "Поречье" (Латежерис) будет работать с 8.00 до 18.00 ежедневно, "Петюлевцы" (Ракай) - 31 марта и 1 апреля с 8.00 до 18.00, "Дотишки" (Эйшишкес) - с 9.00 до 19.00 ежедневно, "Геранены" (Кракунай) - с 11.00 до 17.00 по субботам и воскресеньям, "Пицкуны" (Нарвилишкес) - 1 апреля с 12.00 до 17.00 (осуществляется пропуск пешеходов).

В пунктах упрощенного пропуска пересечение границы разрешено только гражданам, постоянно проживающим на приграничной территории. "Обращаем внимание, что на данных погранпереходах осуществляется только пограничный контроль, потому разрешается перемещать товары (вещи) для личного пользования, предусмотренные перечнем", - отметили в Госпогранкомитете.

Государственную границу можно пересекать пешком, на велосипедах и личных легковых автомобилях. При себе необходимо иметь паспорт с визой сопредельного государства (в случае действия визового режима). При следовании автотранспорта требуется предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства, а также договор страхования "Зеленая карта".

Дополнительную информацию можно получить по телефону в Минске 8-017-216-26-12 (круглосуточно).-0-