Госпогранкомитет предлагает турфирмам заранее сообщать о планах пересечь границу с Украиной

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный пограничный комитет Беларуси предлагает туристическим операторам заранее информировать о планируемых времени и месте пересечения белорусско-украинского участка госграницы туристическими группами. Такая информация размещена на сайте Национального агентства по туризму, сообщает БЕЛТА.
Информация туроператоров поможет в организации ритмичного и комфортного режима пересечения госграницы. Данную информацию можно направлять непосредственно в пункты пропуска, через которые проходит маршрут.
"Это позволит избежать значительных очередей перед пунктом пропуска "Новая Гута" и задействовать остальные пункты пропуска", - сказали в Госпогранкомитете.-0-
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