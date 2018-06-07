Госпогранкомитет предлагает турфирмам заранее сообщать о планах пересечь границу с Украиной

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный пограничный комитет Беларуси предлагает туристическим операторам заранее информировать о планируемых времени и месте пересечения белорусско-украинского участка госграницы туристическими группами. Такая информация размещена на сайте Национального агентства по туризму, сообщает БЕЛТА.

Информация туроператоров поможет в организации ритмичного и комфортного режима пересечения госграницы. Данную информацию можно направлять непосредственно в пункты пропуска, через которые проходит маршрут.

"Это позволит избежать значительных очередей перед пунктом пропуска "Новая Гута" и задействовать остальные пункты пропуска", - сказали в Госпогранкомитете.-0-