Госпромнадзор рассказал об итогах проверок объектов с массовым пребыванием людей

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госпромнадзор) рассказал о результатах контрольно-профилактических мероприятий в торгово-развлекательных центрах и других объектах с массовым пребыванием людей. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

Во исполнение поручения главы государства с 27 по 30 марта проведены контрольно-профилактические мероприятия в отношении ТРЦ и других массовых объектов, где эксплуатируются потенциально опасные объекты, поднадзорные Госпромнадзору.

В этот период Госпромнадзор провел 151 мониторинг субъектов хозяйствования: проверено 160 массовых объектов, эксплуатирующих 987 потенциально опасных объектов (лифтов, эскалаторов, траволаторов, котельных, объектов газораспределительной системы и газопотребления).

В итоге выявлено 1062 нарушения требований промышленной безопасности, из которых 71 влияет на безопасную эксплуатацию и создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций. В отношении опасных объектов вынесено 37 предложений об их приостановлении. "Всеми проверяемыми субъектами принято решение о приостановлении эксплуатации опасных объектов до устранения нарушений, послуживших основанием вручения предложения", - отметили в Госпромнадзоре.

Типичными нарушениями стали отсутствие производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных объектов; некачественное проведение обслуживания и ремонта лифтов; отсутствие эксплуатационной и технологической документации, а также документации, подтверждающей проведение техобслуживания и текущего ремонта; отсутствие специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию объектов, и лиц, их замещающих, прошедших подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности и др.-0-