Госсекретариат Совбеза 2-14 апреля изучит выполнение Минсвязи требований Директивы №1

2 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретариат Совета Безопасности 2-14 апреля изучит вопросы выполнения Министерством связи и информатизации требований Директивы №1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины", сообщили БЕЛТА в Госсекретариате Совбеза.

Проверка будет проведена в соответствии с поручением главы государства. Контроль за выполнением Директивы №1 осуществляется на постоянной основе. С 2010 года межведомственными рабочими группами Государственного секретариата Совета Безопасности было проверено почти 50 районов во всех областях Беларуси, а также ряд министерств и отдельных организаций. В частности, в 2017 году было изучено состояние дел в Минжилкомхозе, Министерстве здравоохранения, Министерстве образования.

В отраслях были вскрыты нарушения законодательства, регламентирующие вопросы охраны труда, пожарной, промышленной и транспортной безопасности, а также выявлены недостатки в организации контроля за соблюдением служебной (трудовой) дисциплины. О результатах проверок было доложено главе государства, для наведения порядка министерствам даны необходимые рекомендации.

Во время нынешней проверки предстоит выяснить, как обстоят дела в Минсвязи и какие меры необходимо принять ведомству для улучшения ситуации на местах.-0-