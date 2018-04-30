Госстандарт объявил конкурс проектов для финансирования из инновационного фонда в 2019 году

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по стандартизации объявил открытый конкурсный отбор научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ для их финансирования за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда в 2019 году. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Госстандарта.
В конкурсе будет учитываться научно-технический уровень, актуальность и новизна работ, потребность страны в продукции, полученной в результате их выполнения, уровень научно-технического потенциала организации и т.д.
Документы для участия в отборе направляются в Госстандарт до 31 мая 2018 года.-0-
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