Госстандарт открыл инфолинию

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Государственном комитете по стандартизации с 1 февраля 2018 года работает инфолиния. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Госстандарта.
"Воспользовавшись ее телефонами, граждане и юридические лица могут получить консультации специалистов комитета по вопросам, возникшим в практической деятельности и касающимся компетенции Госстандарта", - говорится в сообщении.
Сделать это можно по вторникам и четвергам с 9.00 до 10.30. Телефоны указаны в рубрике "Инфолиния".
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