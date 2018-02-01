Госстандарт открыл инфолинию

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Государственном комитете по стандартизации с 1 февраля 2018 года работает инфолиния. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Госстандарта.

"Воспользовавшись ее телефонами, граждане и юридические лица могут получить консультации специалистов комитета по вопросам, возникшим в практической деятельности и касающимся компетенции Госстандарта", - говорится в сообщении.

Сделать это можно по вторникам и четвергам с 9.00 до 10.30. Телефоны указаны в рубрике "Инфолиния".