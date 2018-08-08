Госстандарт запретил ввоз и обращение на рынке некоторых моделей светильников

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по стандартизации запретил ввоз и обращение на рынке некоторых наименований светодиодных светильников-ночников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Небезопасную продукцию выявила инспекция по Минской области и Минску. Так, в торговом предприятии "Унипрайс ВНП" и ООО "МПР Ритейл" реализовывались импортные светодиодные светильники-ночники "Виноград" и "Жужжалка" для крепления в штепсельной розетке. По результатам проверки, испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории установлены нарушения требований безопасности к данной продукции.

"Светильники изготовлены из горючих материалов и не соответствуют требованиям по огнестойкости. В ходе испытаний горение частей образцов не только не прекратилось по прошествии установленного методиками времени, но и вызвало распространение огня. Конструкция светильников не обеспечивала необходимой защиты потребителя от воздействия электрического тока. Изделия имели такое оформление, что дети могли принять их за игрушки. Это не допускается для светильников-ночников для крепления в розетке. Данное требование принято на международном уровне", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в этих моделях светильников не предусмотрена замена ламп. Составные части корпусов приборов закреплялись винтами под обычную крестообразную отвертку. Это не исключало доступа к деталям, которые могут оказаться под напряжением. Сечение проводов в светильниках в 4-10 раз меньше установленного нормой. Размеры штепсельной вилки не обеспечивают плотного крепления в розетке, что может привести к чрезмерному нагреву и пожару.

Госстандарт запретил ввоз и обращение на рынке Беларуси этих светильников. Прекращено действие выданных на них сертификатов соответствия Таможенного союза. В нынешнем году в Беларуси аналогичные запреты были применены к 25 наименованиям импортных светильников-ночников, оформленных в виде игрушек.-0-

Фото пресс-службы Госстандарта