Гости стенда БЕЛТА на выставке СМИ посоревновались в написании китайских иероглифов

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гости стенда БЕЛТА на XХII Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі" посоревновались в написании китайских иероглифов, передает корреспондент БЕЛТА.

Организаторы подготовили для гостей стенда несколько интерактивных мероприятий. В частности, можно было научиться писать китайские иероглифы. Посетителям предложили на выбор несколько слов, в том числе "Беларусь", "Китай", "мечта", "жизнь", "любовь". Гости выставки с удовольствием откликнулись и попробовали свои силы. Среди них оказался известный белорусский юморист Евгений Крыжановский.

Евгений Крыжановский

Как отметил переводчик сайта БЕЛТА на китайский язык Го Бинь, посетители очень талантливы, написание иероглифов по предложенным образцам многим оказалось под силу. Гости смогли ближе познакомиться с китайской культурой и получили сладкие призы.

Посетители также поучаствовали в викторине на знание белорусско-китайской тематики. Кроме того, организаторы подготовили "шкатулку предсказаний".

Китайская языковая версия сайта БЕЛТА открыта в декабре 2017 года.-0-