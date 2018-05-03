Гости стенда БЕЛТА на выставке СМИ продемонстрировали эрудицию на презентации слуцкого пояса

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гости стенда БЕЛТА на XХII Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі" продемонстрировали эрудицию во время презентации слуцкого пояса, передает корреспондент БЕЛТА.

Презентация "Легенды малой родины: слуцкие пояса" - мероприятие из числа подготовленных БЕЛТА к 100-летию, которое агентство отмечает в этом году. Красочное мероприятие открыло выступление народного хора "Бліскавіца" Минского государственного музыкального колледжа им. М.И.Глинки. Музыкальный коллектив - лауреат различных международных конкурсов - представил программу народных белорусских песен. Праздничное представление продолжил музыкальный танцевальный ансамбль "Глория" Лицея БГУ. Танец со слуцкими поясами исполнили участницы коллектива под музыкальную композицию "Слуцкие ткачихи".

Выступает ансамбль "Глория"

Директор РУП "Слуцкие пояса" Лариса Тарасова рассказала об истории восстановления производства поясов - одного из белорусских символов.

Директор РУП "Слуцкие пояса" Лариса Тарасова

А затем гости презентации смогли проверить свои знания по истории создания и восстановления производства слуцкого пояса. Викторину провела администратор музея истории слуцких поясов Лариса Лемеза. Все участники были активными, при этом настоящим знатоком показал себя Иван Жданович, который работает в газете "Голас Радзімы". Победитель викторины не только получил призы, но и на время стал моделью - Лариса Лемеза повязала ему слуцкий пояс, как в давние времена носили шляхтичи.

Администратор музея истории слуцких поясов Лариса Лемеза

Как и полагается на празднике, хозяева приготовили угощение: гости презентации попробовали румяный каравай.-0-

Фото Андрея Покумейко