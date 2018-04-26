Государство никогда не оставит пострадавшие от аварии на ЧАЭС районы один на один с ее последствиями - Мясникович

26 апреля, Славгородский район /Корр. БЕЛТА/. Государство никогда не оставит пострадавшие от аварии на ЧАЭС районы один на один с ее последствиями, заявил сегодня председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время митинга-реквиема на аллее захороненных деревень Славгородского района, пострадавших от чернобыльской катастрофы, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович напомнил, что непосредственно от аварии на ЧАЭС пострадали 2 млн человек, но так или иначе трагедия коснулась всего белорусского народа. "Мы живем с этой бедой, и мы с ней справимся", - подчеркнул спикер. Усилиями Президента, правительства и парламента реализуются соответствующие государственные программы, в том числе Союзного государства.

Спикер обратил внимание, что о чернобыльской трагедии в Беларуси вспоминают не только в эти апрельские дни. "Мы помним о тех нуждах и заботах, которые вызваны катастрофой", - сказал спикер. Обращаясь к местным жителям, он заверил, что государство, политическое руководство страны никогда не оставит Славгородчину и другие пострадавшие районы один на один с последствиями катастрофы.

В Совете Республики прилагают усилия, чтобы чернобыльская тема не уходила и с международной повестки дня. Беларусь всегда открыто информирует мировое сообщество о процессе ликвидации последствий, перехода к устойчивому развитию пострадавших регионов.

Сегодня в Славгородском районе Совет по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики проводит кустовое совещание с председателями районных и городских Советов депутатов Могилевской и Гомельской областей. Его участники посетили аллею захороненных деревень Славгородского района, приняли участие в митинге-реквиеме и возложили венки и живые цветы к памятнику.

Уже 32 года Беларусь живет и развивается, минимизируя последствия техногенной катастрофы, которая случилась на Чернобыльской АЭС. Традиционно 26 апреля в Беларуси отдают дань памяти жертвам Чернобыля.-0-

Фото Геннадия Жинкова