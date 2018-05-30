Государство возлагает большие надежды на молодежь - Кочанова

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси молодежному движению уделяется особое внимание, заявила глава Администрации Президента Наталья Кочанова на 43-м съезде общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи", который проходит сегодня в концертном зале "Минск", передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова

"В Беларуси молодежному движению уделяется особое внимание, и это принципиальная государственная политика. На пятом Всебелорусском народном собрании Президент четко определил, что молодежь - это стратегический ресурс развития страны", - сказала Наталья Кочанова.

Александра Радкович

По ее словам, сотни тысяч юношей и девушек связали свою жизнь с самой массовой организацией - Белорусским республиканским союзом молодежи, приняли осознанное решение взять на себя ответственность за будущее страны, повести за собой молодежь. Наталья Кочанова уверена, что эта задача под силу только настоящим лидерам, людям с сильным внутренним убеждением, преданным своей стране.

Семен Коляда

Обращаясь к членам БРСМ, Наталья Кочанова отметила, что они должны быть примером беззаветной любви к Родине и своему народу, смело и аргументировано продвигать идеи традиционных духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни, отстаивать государственную позицию. "С этими убеждениями необходимо дойти до каждого", - добавила она. Привлечь молодежь, которая много времени проводит в интернете, непросто, но это одно из ключевых направлений деятельности организации. Чтобы стать центром притяжения для молодежи, нужны яркие и запоминающиеся мероприятия, которые будут интересны молодым людям.

Андрей Беляков, Наталья Кочанова, Василий Жарко

Александр Лукьянов

"Государство возлагает большие надежды на молодежь. Реализуя такие масштабные государственные проекты, как IT-страна, Белорусская атомная станция, индустриальный парк "Великий камень", ставка делается именно на вас. Сегодня нельзя быть инертным и пассивным", - подчеркнула Наталья Кочанова.

В Беларуси, где самой высокой ценностью является человек, все усилия власти сосредоточены на достижении главных целей - социальной справедливости, качества жизни людей и благосостояния. Именно на принципах равноправия и уважения страна выстраивает деловые и торгово-экономические отношения с многими странами мира. Голос Беларуси все увереннее звучит при решении вопроса региональной безопасности, продвижения идей мира и взаимопонимания. "Дело чести современной молодежи - сохранить и приумножить все то, что вызывает чувство гордости за родную Беларусь", - сказала глава Администрации Президента.

Наталья Кочанова зачитала приветствие участникам 43-го съезда БРСМ, которое направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Участниками съезда стали делегаты из всех регионов страны, которые представляют учащуюся, студенческую, работающую, сельскую, служащую молодежь и молодежь, проходящую службу в силовых структурах. В работе форума принимают участие члены правительства, парламентарии, руководители республиканских и местных органов госуправления, руководители и представители общественных организаций, средств массовой информации.

В адрес делегатов и гостей съезда поступили приветственные телеграммы и поздравительные письма от зарубежных дружеских организаций из России, Казахстана, Китая, Кубы, Латвии, Польши, Сербии, а также от партнерских организаций БРСМ Беларуси.

Форум призван подвести итоги деятельности организации за период с 2015 года, а также определить дальнейшую стратегию ее развития.-0-