Гран-при "Золотая Литера" удостоен проект БЕЛТА "Минск и минчане"

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гран-при ХІV Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера" удостоен проект БЕЛТА "Минск и минчане" к 950-летию столицы Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА с церемонии награждения победителей.

Статуэтку "Золотая Литера" вручил генеральному директору БЕЛТА Ирине Акулович министр информации Беларуси Александр Карлюкевич. Принимая поздравления, руководитель агентства отметила, что в работе над проектом был занят большой коллектив. "Это люди, которые любят свою профессию, любят Минск, свою страну. Это люди, которые любят жизнь, ведь без любви ничего не бывает", - сказала она. Ирина Акулович поблагодарила за поддержку, доверие и призвала коллег и дальше писать историю любимой страны.

Светлана Савко, Наталья Филипповская, Ирина Акулович и Михаил Матиевский

Гран-при в номинации "Лучший творческий проект года районных, городских, корпоративных и многотиражных печатных СМИ" вручен газете "Жодзінскія навіны" за проект "С любовью к малой родине. Жодино".

Гран-при вручен газете "Жодзінскія навіны"

Газета "7 дней", издаваемая БЕЛТА, получила статуэтку за проект "Награды суверенной Беларуси" в номинации "Лучшие материалы общественно-политической тематики". Обозреватель отдела по освещению деятельности Президента Беларуси УП "БЕЛТА" Михаил Матиевский отмечен дипломом в этой номинации.

"Золотой Литеры" за лучшие материалы экономической тематики удостоена газета "Могилевская правда", социально-экономической тематики - агентство "Минск-Новости". Лучшие материалы по тематике спорта и здорового образа жизни представил редактор отдела спорта газеты "Советская Белоруссия" Сергей Канашиц.

"Золотой Литеры" удостоена газета "Могилевская правда"

Председатель ЦИК Лидия Ермошина вручила награду агентству "Минск-Новости"

Сергей Канашиц

Наибольшее число заявок на конкурс (более 50) в этом году были поданы на номинации "Лучшие материалы культурной тематики" и "Лучшие материалы историко-краеведческой тематики". Награды в них по решению жюри получили соответственно газеты "Літаратура і мастацтва" и "Гродзенская праўда" (проект "Гродненщина гостеприимная").

Статуатку получила редакция газеты "Літаратура і мастацтва"

"Гродзенская праўда" получила награду за проект "Гродненщина гостеприимная"

Среди районных, городских, корпоративных и многотиражных печатных СМИ победу праздновали "Лідская газета" (номинация "Лучшие материалы общественно-политической тематики"), барановичская газета "Наш край" ("Лучшие материалы социально-экономической тематики"), газета "Перспектива" Гродненского района ("Лучшие материалы по тематике спорта и здорового образа жизни"). Лучшие материалы культурной тематики подготовила речицкая газета "Дняпровец", историко-краеведческой тематики - "Наш час" из Волковыска.

"Лідская газета" победила в номинации "Лучшие материалы общественно-политической тематики"

Свою награду получили представители газеты "Наш край"

Диплом получает представитель газеты "Перспектива" Гродненского района

Награду получил коллектив речицкой газеты "Дняпровец"

"Наш час" из Волковыска получил свою "Золотую Литеру"

Газета "Знамя юности" получила награду за представленные публикации молодежной, детско-юношеской тематики.

Статуэтку получила газета "Знамя юности"

Новая конкурсная номинация этого года - "Лучший совместный проект с государственными органами и организациями". Победителем названо приложение "Карані і кроны" редакции газеты "Звязда". Еще одно новшество - номинация "Работа в соцсетях". Жюри выделило газету "Астравецкая праўда".

Лучшим интернет-проектом назван проект "Запад-2017" Военного информационного агентства Вооруженных Сил Беларуси "Ваяр".

Награда в номинации "Лучшие материалы научной, научно-популярной тематики" вручена газете "Гродзенскі ўніверсітэт".

Лучшим репортером ХІV Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера" стала журналист БЕЛТА Светлана Савко - редактор отдела политической и социальной информации главной редакции информации БЕЛТА.

Лучшим репортером конкурса "Золотая Литера" стала журналист БЕЛТА Светлана Савко Светлана Савко - редактор отдела политической и социальной информации Главной редакции информации БЕЛТА. В прошлом году она стала лауреатом конкурса в персональной номинации "Лучший обозреватель".

Фотокорреспондент отдела по подготовке и выпуску редакции визуальной информации БЕЛТА Оксана Манчук получила диплом как "Лучший фотокорреспондент республиканских, областных печатных СМИ, информационных агентств". Победу же в этой номинации праздновал Вадим Опарин - заместитель начальника 5-го корреспондентского отдела (новостей) информагентства "Ваяр".

Диплом Оксаны Манчук за нее получил Владимир Иваницкий, заместитель главного редактора отдела по подготовке и выпуску фотоинформации БЕЛТА

Лучшим репортером районных, городских, корпоративных и многотиражных печатных СМИ стала Инна Кандаурова, главный редактор газеты "Навіны Старадарожчыны". Обозреватель "Сельской газеты" Татьяна Ускова получила статуэтку как лучший обозреватель. Лучший фотокорреспондент районных, городских, корпоративных и многотиражных печатных СМИ - фотокор газеты "Чырвоная зорка" (Узда) Сергей Шарай.

Специального приза "За вклад в журналистику" удостоена заведующая кафедрой литературно-художественной критики Института журналистики БГУ Людмила Саенкова.

Всего 260 заявок было подано в 24 номинациях ХІV Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера".

Основной целью конкурса является всемерное содействие развитию печатных средств массовой информации Беларуси, актуализация значимых тематических направлений деятельности печатных СМИ по реализации государственной информационной политики, повышение профессионального и идейно-содержательного уровня печатных СМИ, стимулирование творческой деятельности журналистов и других творческих работников, занятых в процессе производства печатных СМИ.

Учредителем конкурса выступает Министерство информации Беларуси.-0-

Фото Максима Гучека.