18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждан Беларуси на борту потерпевшего крушение самолета в Иране не было. Информация об этом размещена в твиттер-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"По информации посольства Республики Беларусь в Иране, на борту потерпевшего крушение самолета ATR-72, выполнявшего внутренний рейс из Тегерана в Ясудж, граждан Беларуси не было", - говорится в сообщении.

В Иране разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 66 человек.-0-