Граждане Беларуси на Шри-Ланке в экстренной ситуации могут обратиться в посольство в Индии

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Находящиеся на Шри-Ланке граждане Беларуси в экстренной ситуации могут обратиться в белорусское посольство в Индии. Такая информация размещена в Twitter-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня правительством Шри-Ланки введен 10-дневный режим чрезвычайного положения. В экстренных ситуациях граждане Беларуси могут обращаться в белорусское посольство в Индии. Контактная информация: +91 11 40529336", - говорится в сообщении МИД.

Как сообщают информагентства, режим чрезвычайного положения введен властями Шри-Ланки на всей территории страны из-за столкновений между буддистами и мусульманами.-0-