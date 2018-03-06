Граждане Беларуси на Шри-Ланке в экстренной ситуации могут обратиться в посольство в Индии

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Находящиеся на Шри-Ланке граждане Беларуси в экстренной ситуации могут обратиться в белорусское посольство в Индии. Такая информация размещена в Twitter-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.
"Сегодня правительством Шри-Ланки введен 10-дневный режим чрезвычайного положения. В экстренных ситуациях граждане Беларуси могут обращаться в белорусское посольство в Индии. Контактная информация: +91 11 40529336", - говорится в сообщении МИД.
Как сообщают информагентства, режим чрезвычайного положения введен властями Шри-Ланки на всей территории страны из-за столкновений между буддистами и мусульманами.-0-
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