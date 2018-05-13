13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане Беларуси не пострадали при нападении мужчины с ножом в Париже на прохожих, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси во Франции.
"По сообщениям СМИ Франции, 12 мая около 21.00 во втором округе Парижа мужчина с ножом напал на прохожих. По данным Префектуры полиции Парижа, погиб один человек, четверо получили ранения, нападавший был застрелен сотрудниками полиции. По информации, полученной посольством Беларуси во Франции в Кризисном центре МИД Франции, среди пострадавших граждан Беларуси нет. Телефон для экстренной связи с посольством +33609784140", - проинформировали в диппредставительстве.
Как сообщают информагентства со ссылкой на местные СМИ, молодой человек напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. Нападавший 1997 года рождения. Его личность установлена, под стражу помещены родители молодого человека.-0-
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