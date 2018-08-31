Гродненские пограничники вновь признаны лучшей группой по охране рубежей Беларуси

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшей тревожной группой органов пограничной службы Беларуси признана команда Гродненской погрангруппы. Таковы итоги соревнований, которые проходили с 28 по 31 августа на базе Сморгонской пограничной группы и учебного центра Института погранслужбы, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Военнослужащие пограничных застав и постов продемонстрировали профессионализм в стрельбе из штатного оружия, следопытстве, поиске нарушителей ночью и днем, вождении автомобиля и других характерных для службы на границе испытаниях. Первенство стало своеобразным поэтапным экзаменом индивидуальных навыков пограничников и их работы в команде. Ключевую роль в трехдневном состязании организаторы отвели заключительной части - "передвижению тревожной группы по пересеченной местности с преодолением препятствий". Команда должна была в кратчайшие сроки пробежать дистанцию в 6,5 км с тремя десятками различных препятствий.

Итоги соревнований были подведены сегодня. Лидером среди специалистов-кинологов стал сержант Владислав Лосенков. Среди инспекторов не было равных младшему сержанту Игорю Крыловичу. Лучший старший тревожной группы - старший лейтенант Евгений Омесь. Все трое пограничников проходят службу в подразделениях Гродненской пограничной группы. В номинации "Лучший водитель" победу одержал рядовой Алексей Карачун - военнослужащий Брестской пограничной группы.

А коллектив участников Гродненской пограничной группы повторил свой предыдущий триумф, вновь оказавшись лидером командного состязания.-0-