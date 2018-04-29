Грозы ожидаются местами 30 апреля в Беларуси

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы ожидаются 30 апреля в отдельных районах Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается, что в понедельник будет переменная облачность. Ночью на большей части территории, а днем преимущественно по северной половине страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы.

Ветер будет южный умеренный, при грозах - порывистый. Ночная температура воздуха составит 9-15 градусов тепла. Днем прогнозируется 23-29 градусов со знаком плюс.-0-

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