Грозы ожидаются местами 30 апреля в Беларуси

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы ожидаются 30 апреля в отдельных районах Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ожидается, что в понедельник будет переменная облачность. Ночью на большей части территории, а днем преимущественно по северной половине страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы.
Ветер будет южный умеренный, при грозах - порывистый. Ночная температура воздуха составит 9-15 градусов тепла. Днем прогнозируется 23-29 градусов со знаком плюс.-0-
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