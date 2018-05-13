13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы ожидаются на юге Беларуси 14 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Ночью местами по югу, днем также преимущественно по южной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется восточный порывистый.
Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 7-13 градусов тепла, во второй половине дня будет плюс 16-22 градуса, на севере страны - до 24 градусов.
Синоптики предупреждают, что в лесах республики сохраняется высокая пожарная опасность. Отправляясь в лес, будьте осторожны с огнем!-0-
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