8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы ожидаются по югу Беларуси 9 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по югу пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла, по северу - 5-7 градусов выше нуля, днем будет плюс 22-28.-0-

Прогноз погоды на неделю