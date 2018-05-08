8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы ожидаются по югу Беларуси 9 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по югу пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла, по северу - 5-7 градусов выше нуля, днем будет плюс 22-28.-0-
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