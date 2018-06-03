Грозы ожидаются по северу Беларуси 4 июня

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы ожидаются 4 июня по северу Беларуси, местами по южной части максимальная температура воздуха достигнет 30 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность, ночью - малооблачно. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня в отдельных районах по северной части страны кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 10-16 градусов тепла, во второй половине дня повысится до 24-30 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю