17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы ожидаются в Беларуси 18 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер будет северо-западный порывистый.
Температура воздуха ночью и в утренние часы составит 4-10 градусов выше нуля. Во второй половине дня повысится до 10-16, в южных районах - до 18 градусов.-0-
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