17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы ожидаются в Беларуси 18 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер будет северо-западный порывистый.

Температура воздуха ночью и в утренние часы составит 4-10 градусов выше нуля. Во второй половине дня повысится до 10-16, в южных районах - до 18 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю