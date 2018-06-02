Грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 3 июня

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 3 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Прогнозируется переменная облачность. Ночью и утром в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, грозы. Днем будет преимущественно без осадков. Ветер ожидается северо-западный умеренный, при грозах - порывистый.
Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 12-17 градусов, во второй половине дня будет 24-29 тепла.-0-
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