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Грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 3 июня

Общество 02.06.2018 | 11:30
Фото из архива
Фото из архива

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 3 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность. Ночью и утром в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, грозы. Днем будет преимущественно без осадков. Ветер ожидается северо-западный умеренный, при грозах - порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 12-17 градусов, во второй половине дня будет 24-29 тепла.-0-

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