Группа детей из Сирии прибыла в Минск на отдых и оздоровление

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минск на отдых и оздоровление прибыла группа детей из Сирии, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.

Группа детей из Сирии с 15 по 29 января будет отдыхать и поправлять здоровье в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" в соответствии с договоренностью, достигнутой в конце августа 2017 года во время встречи Президента Беларуси с министром социальных вопросов и труда Сирии.

В программу отдыха сирийских детей включены оздоровительные, спортивные, культурные и спортивно-массовые мероприятия. Предусмотрены знакомство с достопримечательностями Нарочанского края, посещение Национального художественного музея Беларуси, Национального академического Большого театра оперы и балета, дельфинария "Немо", Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж", замкового комплекса "Мир". Во время посещения агротуристического комплекса "Наносы-Новоселье", а также экскурсии "Культурное наследие Беларуси" гости из Сирии познакомятся с культурой, традициями, бытом, играми и обычаями белорусского народа.-0-