26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа компаний "А-100 АЗС" готова развивать рынок электрозаправочных станций в Беларуси. Об этом сообщила журналистам в пресс-центре БЕЛТА начальник отдела маркетинга группы компаний Ольга Тишкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам специалиста, именно "А-100 АЗС" в 2014 году открыла первую в республике станцию экспресс-зарядки для электромобилей. Хотя легковые электромобили и электростанции на дорогах Беларуси пока еще экзотика, развитие рынка электромобилей, как в мире, так и в стране, неизбежно, убеждена она. В конце 2017 года в мире было продано более 3 млн таких автомобилей, а к началу 2019 года их число превысит 5 млн, привела статистику спикер.

"Кардинальные изменения на рынке электрокаров обусловлены сменой общественного отношения к экологическим проблемам и повышением значимости чистых технологий в повседневной жизни обычного человека, к чему мы все стремимся, но это займет определенное время, возможно, даже десятилетия. Вместе с движением прогресса невозможно стоять на месте, необходимо думать на несколько шагов вперед, поэтому наша компания уже сейчас рассматривает возможность участия в различных проектах электромобильного рынка", - заявила Ольга Тишкевич.

Компания "А-100 АЗС" стала партнером международного крупнейшего в СНГ экологического фестиваля здорового образа жизни "Пастернак", который пройдет с 30 июня по 1 июля в минском парке развлечений "Дримлэнд". Фестиваль соберет вместе экологические проекты, способствующие улучшению здоровья и качества жизни людей, а также экспертов в области экотехнологий из разных стран. Гости фестиваля смогут попробовать вкусную и здоровую еду, получить полезную информацию о здоровом образе жизни, узнать, как сделать свой дом или офис экологичным, принять участие в многочисленных мастер-классах, разнообразной культурной и развлекательной программе для всей семьи. Здесь же будут представлены электрозаправочные станции.

По мнению директора компании - организатора фестиваля ООО "Пас Тер Нак" Владимира Малявко, со временем произойдет переход к пользованию электрокарами, и уже сейчас важно создавать инфраструктуру для их обслуживания.-0-