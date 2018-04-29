ГТК Беларуси пояснил причины очередей на границе с Литвой и Латвией

29 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Государственный таможенный комитет Беларуси пояснил, с чем связано скопление транспортных средств на въезд в Литву и Латвию, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В последнее время наблюдается существенный рост товаротранспортных потоков через белорусскую границу.
"Скопления транспортных средств на въезд в Литву и Латвию начали образовываться еще с начала текущей недели. Объясняется это неритмичным приемом транспортных средств сопредельной стороной, проведением ремонтных работ в пунктах пропуска, а также сбоями в работе информационных систем в пунктах пропуска на сопредельной стороне," - пояснили в ГТК.
Так, литовская сторона в преддверии выходных в течение дня вообще не принимала транспортные средства из-за неполадок в подаче электроэнергии. Что касается латвийского направления, на протяжении трех дней, с 24 по 26 апреля в пункте пропуска "Урбаны" проводились работы по прокладке инженерных сетей, в связи с чем временно прекращалось оформление автомобилей, и транспортные потоки перенаправлялись в пункт пропуска "Григоровщина".
Вместе с тем, возросло и количество транспортных средств, въезжающих в Беларусь. В апреле 2018 года в сравнении с аналогичным периодом минувшего года поток грузовых автомобилей, въезжающих в Беларусь, увеличился в среднем на 18-20%, а легковых – на 50%.
"Белорусской стороной принимаются все возможные меры по своевременному оформлению товаротранспортных потоков. Только за уходящую неделю таможенниками оформлено около 45 тыс. грузовых и 125 тыс. легковых автомобилей", - отметили в ГТК. Транспортные средства, оформленные белорусской стороной, ожидают въезда в сопредельные страны в среднем 2-3 часа.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4258 BYN
|2.423 BYN
|2.43 BYN
|USD
|2 BYN
|2 BYN
|2.004 BYN
|RUB
|3.2212 BYN
|3.215 BYN
|3.23 BYN