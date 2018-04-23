ГТК отмечает увеличение транспортного потока через белорусскую границу

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный таможенный комитет фиксирует увеличение транспортного потока через белорусскую границу, за минувшие выходные таможенники оформили 14 тыс. грузовых и 31 тыс. легковых автомобилей, сообщили БЕЛТА в ГТК.

За прошлую неделю в сравнении с аналогичным периодом 2017 года количество въехавших в Беларусь легковых транспортных средств увеличилось на 58%, грузовых - на 18%, автобусов - на 45%. Возросло на 48% и количество пересекающих границу граждан.

Только за минувшие выходные белорусские таможенники оформили более 14 тыс. грузовиков, порядка 31 тыс. легковых автомобилей и около 1,2 тыс. автобусов. В среднем в час таможенниками оформляется более 300 грузовых, 700 легковых и 25 автобусов. "Справляться с возрастающими товаропотоками позволяют автоматизация таможенных процессов, максимальная информатизация всех операций, совершаемых на границе", - отметили в ГТК.

Вместе с тем периодически бывают скопления транспортных средств на выезд из Беларуси в Латвию и Литву. Среднее время ожидания въезда в сопредельные страны после оформления белорусскими таможенниками иногда составляет 2-3 часа.

Для выбора оптимального маршрута следования Государственный таможенный комитет рекомендует следить за обстановкой в пунктах пропуска на информационном портале Государственного пограничного комитета и едином интернет-портале таможенных органов.

ГТК также напоминает о временном прекращении движения с 24 по 26 апреля всех транспортных средств через пункт пропуска "Урбаны" в связи с проведением работ по прокладке инженерных сетей. В этот период рекомендуется выбирать ближайший автодорожный пункт пропуска "Григоровщина (Патерниеки)".-0-