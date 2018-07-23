ГТК отмечает увеличение в I полугодии транспортного потока через границу Беларуси

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный таможенный комитет отмечает увеличение в первом полугодии текущего года транспортного потока через границу Беларуси, сообщили БЕЛТА в ГТК.
"Количество оформляемых таможней физических лиц и транспорта неуклонно растет. Ежесуточный поток сегодня составляет около 64 тыс. человек, около 6 тыс. грузовиков, около 16 тыс. легковых автомобилей. Перемещение легковых автомобилей по сравнению с первым полугодием 2017 года возросло на 4 тыс. в сутки", - рассказали в ведомстве.
Подчеркивается также, что своевременно оформлять транспортные средства позволяет постоянное внедрение таможенными органами инноваций. Речь идет об информатизации и автоматизации таможенных процессов: в таможенных органах внедрен электронный документооборот, активно применяется автоматический выпуск товаров и транспортных средств.
Кроме того, белорусская таможня достигла существенных результатов в реализации проектов международной технической помощи по улучшению инфраструктуры пунктов пропуска, что дает возможность оформлять больше транспортных средств, создает благоприятные условия для транзитной привлекательности Беларуси.-0-
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