Гусман: о туристических возможностях Беларуси нужно шире информировать

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси необходимо более широко информировать о своих туристических возможностях. Такое мнение высказал на ХХIV заседании Совета руководителей государственных информационных агентств Содружества Независимых Государств (Информсовета СНГ) в Минске первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Михаила Гусмана, туристические возможности Беларуси недостаточно раскрыты, и это сказывается на количестве посещающих страну. По его мнению, Беларусь обладает большими возможностями для развития агротуризма, интересным объектом является всемирное достояние Беловежская пуща. Для пропаганды туристических возможностей следует предпринимать больше шагов, это позволяет узнавать о стране, развенчивать мифы о ней, сказал Михаил Гусман.

Первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский поддержал это мнение, отметив, что туристические возможности стран СНГ пропагандируются не в полной мере.

"Нужно давать максимум информации о том богатстве, которое имеют наши страны. Это будет способствовать возникновению интереса к культуре, истории стран, желанию поехать, чтобы познакомиться. А туристические возможности СНГ неисчерпаемые", - считает Виктор Гуминский. Говоря о развитии туризма в Беларуси, он отметил, что это та сфера, которая может принести реальный вклад в экономику страны. -0-