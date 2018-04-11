Гвардейский 1146-й зенитный ракетный полк будет передислоцирован под Островец к маю

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гвардейский 1146-й зенитный ракетный полк будет передислоцирован под Островец (Гродненская область) к маю. Об этом сегодня на встрече с парламентариями в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригаде сообщил министр обороны Беларуси Андрей Равков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Полк находится пока в Барановичах, к 1 мая будет передислоцирован под Островец, где завершается оборудование его пункта постоянной дислокации", - сказал министр.

Как сообщалось, гвардейский 1146-й зенитный ракетный полк был возрожден в Беларуси в конце прошлого года. Он первым в стране был вооружен зенитным ракетным комплексом ПВО "Тор-М2", способным бороться с баллистическими воздушными целями и крылатыми ракетами на различных высотах.-0-