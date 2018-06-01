Гвардейский 1146-й зенитный ракетный полк заступит на боевое дежурство в конце лета - Равков

1 июня, Островецкий район /Корр. БЕЛТА/. Гвардейский 1146-й зенитный ракетный полк заступит на боевое дежурство в конце лета. Об этом сегодня сообщил журналистам министр обороны Беларуси Андрей Равков, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня полком было получено боевое знамя. Министр обороны Андрей Равков вручил его командиру полка Денису Зыку. "Полк четырехбатарейного состава и на северо-западном направлении выполняет задачи прикрытия воздушного пространства Беларуси. Будет нести боевое дежурство с конца лета, - сказал министр. - В рамках работы в общей системе ПВО страны будет осуществлять физическое прикрытие вводимой в следующем году атомной электростанции".

Также с участием заместителя премьер-министра Владимира Семашко и министра обороны Андрея Равкова прошло открытие нового военного городка. С февраля 2016 года было построено 26 тыс. кв.м зданий. Учебные классы оборудованы современной техникой, макетами и образцами вооружения. Полностью оснащены казармы, есть просторный спортивный зал.

"Сегодня открыт новый городок, построенный на новом месте, со всей инфраструктурой, со всеми нужными элементами. Для личного состава это знаковое событие, потому что в таких условиях даже, наверное, некоторые бойцы и дома не жили", - отметил министр.

Как сообщалось, гвардейский 1146-й зенитный ракетный полк был возрожден в Беларуси в конце прошлого года. Он первым в стране был вооружен зенитным ракетным комплексом ПВО "Тор-М2", способным бороться с баллистическими воздушными целями и крылатыми ракетами на различных высотах.-0-

Фото Рамиля Насибулина.