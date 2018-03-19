"Хатынь" стала памятником всем мирным жертвам войны и нацизма - Зельский

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мемориальный комплекс "Хатынь" стал памятником всем мирным жертвам войны и нацизма. Такое мнение сегодня журналистам высказал его директор Артур Зельский, передает корреспондент БЕЛТА.

Директор комплекса отметил, что "Хатынь" - это памятник не только этой и другим сожженным в годы Великой Отечественной войны деревням. "Это памятник всем мирным людям, которые стали жертвами агрессии, войны, политики нацизма и оккупации. Всем вне зависимости от их образования и вероисповедания", - подчеркнул он.

Артур Зельский напомнил, что белорусские историки предлагают сделать 22 марта днем памяти мирных людей, которые пострадали или погибли в годы Великой Отечественной войны на территории страны. Директор мемориала с таким предложением согласен, он считает, что это будет способствовать сохранению памяти о жертвах войны. Он убежден, что необходимо говорить также и о тех, кто выступал в роли палачей, чтобы они не оставались безликими. Так, Артур Зельский рассказал о планах издания книги о 118-м карательном батальоне, который сжег Хатынь

Мемориальный комплекс "Хатынь" для всего мира - символ бесчисленных жертв, страданий и мужества белорусского народа в Великой Отечественной войне. 22 марта 1943 года гитлеровские каратели уничтожили деревню, сожгли заживо и расстреляли почти всех ее жителей - 149 человек, в том числе 75 детей. Судьбу Хатыни разделили сотни других белорусских деревень.-0-