Холоднее всего минувшей ночью было в Езерище - 21 градус мороза

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холоднее всего прошедшей ночью было в Езерище (Витебская область) - 21 градус мороза, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Сегодня ночью холоднее всего было на севере Витебской области - на метеостанции Езерище. Температура там составила 21 градус мороза", - сказали в Гидромете.

Самая холодная ночь этой зимой была с 26 на 27 февраля: температура в Кличеве Могилевской области достигла минус 30,4 градуса.

В Беларуси сегодня будет облачно. На значительной части территории пройдет небольшой снег, местами метель. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный порывистый. Температура воздуха днем составит минус 9-15 градусов.

В первый день весны атмосферные фронты обусловят во многих районах Беларуси снег, по юго-восточной части страны - продолжительный снег. Местами ожидается метель. Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов ниже нуля, по югу мороз ожидается слабее - там будет минус 11-12 градусов. Днем будет в пределах от минус 7 до минус 12 градусов. В пятницу, 2 марта, на большей части территории страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов мороза, местами при прояснениях воздух охладится до минус 17-20 градусов, днем ожидается от минус 5 до минус 11 градусов.-0-