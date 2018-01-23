Холоднее всего прошедшей ночью было в Березинском заповеднике - около 20 градусов мороза

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холоднее всего прошедшей ночью было в Березинском заповеднике. Такая информация содержится на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Согласно данным карты минимальной температуры воздуха на сайте Белгидромета, в Березинском заповеднике температура воздуха минувшей ночью опустилась до минус 19,4 градуса.

При этом уже в среду морозы начнут постепенно слабеть. Температура воздуха ночью 24 января составит 10-16 мороза, при прояснениях местами - до минус 18 градусов. Днем будет 3-9 градусов ниже нуля. В западных районах страны морозы ночью ослабеют до 8-9, днем температура составит минус 2 - плюс 1.

В четверг, 25 января, атмосферные фронты обусловят на большей части территории страны кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов мороза, по востоку страны она понизится до минус 10, в западных районах ночная температура будет около нуля. Днем прогнозируется от минус 3 до плюс 3.

В пятницу, 26 января, преимущественно по северо-западной половине страны пройдут кратковременные мокрый снег, дождь, ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью будет от нуля до минус 6, по юго-востоку - до 7-10 мороза. Температура воздуха днем составит от минус 3 до плюс 3.-0-

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