Хот-дог за исправный огнетушитель - ГАИ и МЧС провели внеплановую проверку столичных водителей

Во вторник, 4 сентября, водителей Минска во время обеда бесплатно угощали сетом из хот-дога и бутылочки воды. Такой сытный и вкусный перекус владельцы автомобилей получали при наличии исправного огнетушителя в багажнике машины. 10 белорусам, у которых он оказался с истекшим сроком годности, инспекторы подарили новый. За 2 часа проверки заправку "А-100" посетили 100 столичных водителей.

Сегодня на съезде с МКАД на АЗС "А-100" "Новый двор" водителей встречал инспектор Госавтоинспекции. Он напоминал автолюбителям о необходимости движения транспортных средств в светлое время суток с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями (при их наличии): с 25 августа по 5 сентября 2018 года Госавтоинспекция проводит специальный комплекс мероприятий "Внимание - дети!". Уделили внимание и разъяснению правил перевозки пассажиров, в частности, детей, правил проезда пешеходных переходов и движения в жилых зонах.

Также сотрудник ГАИ проверял наличие огнетушителя в автомобиле и его срок годности. Водителям, чьи огнетушители были с истекшим сроком годности, подарили новый. А минчан, которые ответственно относятся к технике безопасности на дорогах и периодически проверяют свой огнетушитель, угощали сетом из фирменного хот-дога от "А-100" и бутылочки воды.

- "А-100" - это социально ответственная компания, которая заботится не только о качестве обслуживания белорусов, но и об их безопасности. Мы решили напомнить минчанам о важном средстве защиты от автопожара - огнетушителе, который не всегда оказывается исправным, - рассказывает Ольга Тишкевич, начальник отдела маркетинга ОДО "Астотрейдинг". - Сегодня мы провели для минчан обед с пользой, во время которого каждый смог проверить свой огнетушитель и получить за это сет из нашего фирменного хот-дога и бутылочки воды.

Сразу после инспектора ГАИ водителей отправляли к сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям. Они провели для минчан мастер-класс по использованию огнетушителя. Перед тем, как попробовать применить это противопожарное устройство, сотрудники МЧС объяснили, что для автомобиля лучше выбирать огнетушитель большего объема - 5 литров. Кроме этого рассказали о типах огнетушащего вещества, которые необходимо использовать. В 2018 году это порошковые и углекислотные.

После такого перформанса водителям предлагали съесть хот-дог на скорость, чтобы стать участником первых "Европейских голодных игр", которые пройдут в День танкистов в Парке победы. Норматив, установленный организаторами для прохождения в финал, - 180 секунд, но одному из участников удалось справиться в 7 раз быстрее. Он съел свой хот-дог за 25 секунд и автоматически стал главным претендентом на победу в "Европейских голодных играх", которые пройдут 9 сентября. В это воскресенье 10 самых быстрых любителей этого стрит-фуда поборются за главный приз - золотую карту на месяц бесплатных обедов во всей сети АЗС "А-100".

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Фото организаторов