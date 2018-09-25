Huawei отмечает важность сотрудничества с белорусскими вузами

25 сентября, Ташкент /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Важность развития сотрудничества с ведущими белорусскими вузами в области фундаментальной науки отметил старший вице-президент крупнейшей китайской компании Huawei Виктор Чжан во время Международного дня инноваций в Ташкенте, передает корреспондент БЕЛТА.

Виктор Чжан подчеркнул, что Huawei постоянно инвестирует в развитие и образование молодых талантов. Так, ежегодно компания направляет студентов, в том числе из Беларуси, на учебу в Китай. Huawei вкладывает значительные ресурсы в базовые инновационные разработки. Примерно 10-15% выручки компании направляется на эти цели, в частности в минувшем году - $13,2 млрд. В первую очередь это информационно-коммуникационные технологии, новые материалы. И здесь особую значимость приобретает взаимодействие с зарубежными партнерами. "Перед нами большие вызовы и возможности в сфере новых технологий, мы должны совместно работать в плане продвижения инноваций", - сказал старший вице-президент Huawei.

Международный день инноваций, в числе основных организаторов которого выступает Huawei, собрал в Ташкенте более 200 представителей различных направлений ИКТ-отрасли, высших учебных заведений, СМИ, экспертов из 13 стран.-0-