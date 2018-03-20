Идеальная столешница для Вашей кухни

Идеальная столешница способна выдержать агрессивную эксплуатацию, сохранить высокие гигиенические характеристики, быть легкой в уходе, и конечно же, она должна быть привлекательной. Визуально и логически, именно она объединяет все элементы кухонного дизайна.

Предлагаем Вашему вниманию немецкие столешницы Duropal.

Duropal - это своеобразный знак качества, воплотивший традиционные черты немецкого характера, такие как тщательность, скрупулезность, сдержанность и педантичность. Это особый стиль, сочетающий в себе практичность, элегантность и чистоту. Декоры Duropal- это яркое, стильное, с учетом всех инновационных решений, проявление высокого дизайна на кухонном пространстве.

Компакт-плита Duropal

Новый тренд в дизайне современной кухни - очень тонкие столешницы. Эту тенденцию дизайнеры объясняют тем, что кухня все больше стремится стать общим наполнением жилого пространства и становится визуально легче.

Компакт-плита Дюропал может иметь толщину от 2 до 15 мм. Ее можно использовать в помещениях с повышенной влажностью, применять мойки специального монтажа (подстольный и вровень), выбирать форму и степень шлифовки торца. Компакт-плита Duropal поможет придать Вашей кухне совершенно новый уникальный вид, создать интерьер со смелыми решениями.

Пластик Duropal XTreme

- глубоко матовая, не отражающая поверхность. Из него можно создавать комфортно-теплые, бархатисто -нежные, шелковистые на ощупь поверхности. По сравнению со многими HPL-пластиками обладает улучшенной оптикой, невероятной прозрачностью и глубиной цвета. Олеофобное покрытие пластика делаетустойчивым к отпечаткам пальцев и следам масла и жира, обеспечивая вашей мебели чистоту и впечатление безупречной гладкости.

Аксессуары Duropal

В нашем магазине Вам помогут подобрать сопутствующие аксессуары к столешнице, определиться с цветовой палитрой и получить профессиональные рекомендации.

В салоне работают высококвалифицированные конструкторы-дизайнеры, готовые воплотить в жизнь любой ваш проект, увязывая Ваши предпочтения и мировые тенденции, где гарантированно будет учтен каждый элемент и деталь Вашего произведения. Ведь кухня, изготовленная по индивидуальному проекту, - это, как хорошо подогнанный по фигуре костюм, пошитый на заказ. Персонализируйте свой интерьер под себя, экспериментируйте только с качественными материалами, будьте эксклюзивными, а мы Вам в этом поможем. Наш салон расположен в центре Минска по улице Ленина, 27 торговый центр – "ЛенинГрад", павильон 17а, тел моб +375 (29) 328-98-98 +375 (29) 329-89-89 www.stoleshnica.by.