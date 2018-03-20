Идеальная столешница для Вашей кухни

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Duropal - это своеобразный знак качества, воплотивший традиционные черты немецкого характера, такие как тщательность, скрупулезность, сдержанность и педантичность. Это особый стиль, сочетающий в себе практичность, элегантность и чистоту. Декоры Duropal- это яркое, стильное, с учетом всех инновационных решений, проявление высокого дизайна на кухонном пространстве.
Новый тренд в дизайне современной кухни - очень тонкие столешницы. Эту тенденцию дизайнеры объясняют тем, что кухня все больше стремится стать общим наполнением жилого пространства и становится визуально легче.
Компакт-плита Дюропал может иметь толщину от 2 до 15 мм. Ее можно использовать в помещениях с повышенной влажностью, применять мойки специального монтажа (подстольный и вровень), выбирать форму и степень шлифовки торца. Компакт-плита Duropal поможет придать Вашей кухне совершенно новый
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В салоне работают высококвалифицированные конструкторы-дизайнеры, готовые воплотить в жизнь любой ваш проект, увязывая Ваши предпочтения и мировые тенденции, где гарантированно будет учтен каждый элемент и деталь Вашего произведения. Ведь кухня, изготовленная по индивидуальному проекту, - это, как хорошо подогнанный по фигуре костюм, пошитый на заказ. Персонализируйте свой интерьер под себя, экспериментируйте только с качественными материалами, будьте эксклюзивными, а мы Вам в этом поможем. Наш салон расположен в центре Минска по улице Ленина, 27 торговый центр – "ЛенинГрад", павильон 17а, тел моб +375 (29) 328-98-98 +375 (29) 329-89-89 www.stoleshnica.by.
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